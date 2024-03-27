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08:31, 27 марта 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли полезный для потенции продукт

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

Мужчинам с эректильными расстройствами следует есть больше арбузов, и особенно — с желтой и оранжевой мякотью. О пользе арбузов для потенции рассказало издание Health Digest.

По словам автора материала Дженнифер Ананданаягам, полезно есть не только мякоть арбузов, но и семечки, так как они содержат большое количество цинка, играющего важную роль в выработке тестостерона. Кроме того, регулярное употребление арбуза может остановить прогрессирование развития эректильной дисфункции и улучшить качество спермы.

В арбузах также содержится аминокислота цитруллин, которая в организме превращается в аргинин — аминокислоту, которая усиливает приток крови к половым органам, что необходимо для качественной эрекции.

Автор материала также напомнила, что проблемы с эрекцией зачастую возникают не из-за слабого притока крови к половым органам, а из-за психологических проблем и болезней. В этих случаях необходимо обращаться к врачам.

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      Алиса Дмитриева
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