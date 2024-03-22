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02:01, 22 марта 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о неочевидной опасности для потенции

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

У мужчин, работающих за компьютером, могут начаться проблемы с потенцией, заявил уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О неочевидной опасности для мужского здоровья он рассказал в Telegram.

По словам Лубенникова, последние исследования показали, что длительное сидение за компьютером провоцирует у мужчин эректильную дисфункцию. Причем каждые дополнительные 1,2 часа увеличивают риск развития проблем с потенцией в 3,57 раза, предупредил врач.

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Однако исправить ситуацию вполне возможно: для этого достаточно регулярно заниматься спортом, считает Лубенников. Физические нагрузки полезны всем, а людям с малоподвижным образом жизни — особенно, отметил уролог.

Ранее Лубенников назвал маскирующееся под простатит заболевание. Он объяснил, что зачастую мужчинам с дисфункцией полового нерва ставят неверный диагноз.

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      Вера Владзиевская
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