На Украине попросили Южную Корею передать Киеву комплексы Patriot

Глава МИД Украины попросил Южную Корею передать Киеву комплексы Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Южную Корею предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом ранее в Сеуле вновь заявили, что не станут поставлять летательное оружие на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Насколько мне известно, Южная Корея использует системы ПВО Patriot. Это нелетальное оружие, потому что оно только сбивает ракеты и никого не убивает.

Кулеба призвал правительство Южной Кореи найти способ передать Украине ЗРК Patriot и другие противоракетные системы. При этом, по его словам, официальный Киев уважает те ограничения, которые страны накладывают на самих себя в плане поставок вооружения Киеву.

На днях Дмитрий Кулеба потребовал у Запада новые зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, украинские войска теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы и Запад не поставляет новые ЗРК.

Кроме того, Кулеба заявлял, что западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой».