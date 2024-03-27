На Западной Украине тысячи жителей попали в розыск как уклонисты

Около 40 тысяч жителей Ивано-Франковской области попали в розыск как уклонисты

Около 40 тысяч жителей Ивано-Франковской области на Западной Украине попали в базу электронного реестра «Оберег» как уклонисты и находятся в розыске. Об этом сообщил замначальника регионального военкоматат Роман Бондар, передает издание «Эспрессо.Запад».

«Таких лиц на декабрь 2023 года у нас в области насчитывалось 36 тысяч. За нынешний год в эту базу внесли еще 3000 граждан. Все эти лица официально находятся в розыске», — сообщил Бондар.

Он призвал не удивляться, когда представители военкоматов останавливают украинцев на улицах, проверяют по «Оберегу» и насильно увозят. По его словам, таких людей, которые получили повестку, не явились по ней и думают, что их не будут искать, очень много.

Ранее в Винницкой области Украины лицам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Отмечается, что запрет на въезд не касается местных жителей, учащихся колледжей и высших учебных заведений, расположенных в пределах указанных районов, а также проезжающих транзитом.