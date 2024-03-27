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13:53, 27 марта 2024Культура

Назаров отреагировал на признание Пугачевой иноагентом

Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Народный артист России Юрий Назаров отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Его слова приводит aif.ru.

86-летний актер поддержал указанную инициативу. «Давно пора! Ну потому что Пугачева — предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем якшается», — заявил он.

Назаров отметил, что Пугачева участвовала в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, организованном исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на мероприятие была направлена на Украину. «Скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты. Вот у Пугачевой компания мерзкая, сплошные предатели, как и она сама, иноагенты», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иноагентом. По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции.

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      Мария Рюрикова
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