Назаров отреагировал на признание Пугачевой иноагентом

Актер Назаров заявил, что Пугачеву давно пора признать иноагентом

Народный артист России Юрий Назаров отреагировал на возможное признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Его слова приводит aif.ru.

86-летний актер поддержал указанную инициативу. «Давно пора! Ну потому что Пугачева — предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем якшается», — заявил он.

Назаров отметил, что Пугачева участвовала в музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале, организованном исполнительницей Лаймой Вайкуле. Часть средств от продажи билетов на мероприятие была направлена на Украину. «Скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты. Вот у Пугачевой компания мерзкая, сплошные предатели, как и она сама, иноагенты», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иноагентом. По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции.