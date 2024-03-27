В российском селе педофил-рецидивист изнасиловал ребенка по дороге к бабушке

СК задержал педофила, изнасиловавшего девочку по пути к бабушке в Башкирии

В Башкортостане полиция задержала педофила-рецидивиста за изнасилование малолетней девочки, шедшей к бабушке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Задержанный — ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней 23-летний житель города Туймазы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На допросе мужчина свою вину признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, 26 марта 30-летняя мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением о том, что в этот день неустановленный мужчина напал на ее ребенка в селе Кандры. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность нападавшего. Также полицейские осмотрели место преступления и собрали биологические следы и другие доказательства. Все найденное направлено на исследование.

Ранее в Подмосковье полиция задержала 33-летнего местного жителя, который более полутора месяцев насиловал подростка в своей машине и квартире.