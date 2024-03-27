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15:11, 27 марта 2024Экономика

Китайские компании растеряли весь рост за месяц

Bloomberg: китайские акции растеряли весь мартовский рост из-за проблем компаний

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

На фоне проблем с прибыльностью компаний главный китайский фондовый индекс CSI 300 растерял весь мартовский рост, упав до февральских значений. Об этом со ссылкой на данные бирж пишет Bloomberg.

Как указывает агентство, только за сутки 27 марта инвесторы продали акций материкового Китая почти на миллиард долларов, что стало крупнейшим дневным оттоком более чем за два месяца. Таким образом, оптимизм, связанный с принимаемыми государством мерами, исчерпан. Особенно разочаровали инвесторов результаты производителя электромобилей BYD, медицинской компании Wuxi Biologics Cayman и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy.

По оценке аналитика Morgan Stanley Лауры Вонг, пересмотр прогнозов по прибыльности китайских компаний может продлиться до конца апреля. Отдельно эксперты сомневаются, что Китай сможет достичь поставленных целей по росту экономики, и высказывают разочарование в связи с медленным темпом мер стимулирования.

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Все эти факторы работают даже без геополитических рисков, связанных с возможностью новых санкций и взаимных обвинений, которые повлияют на доходность. Например, в феврале конгрессмены призвали расследовать деятельность WuXi AppTec и WuXi Biologics, из-за чего с начала года стоимость акций первой упала более чем в два раза.

В марте аналитики начали говорить, что, возможно, слабый рост китайского фондового рынка после нескольких лет падения может сформировать тенденцию, но теперь эти предположения выглядят маловероятными.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главами 20 американских корпораций в рамках Форума развития Китая. По данным СМИ, китайский лидер пытался убедить собеседников в надежности инвестиций в Китай и уговорить их изменить свое отношение.

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      Платон Щукин
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