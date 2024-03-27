Си Цзиньпин встретился с главами крупных американских компаний

Reuters: Си Цзиньпин попытался уговорить американский бизнес сохранить доверие

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Форума развития Китая в Пекине провел встречу с главами 20 крупных американских компаний и советов по деловому партнерству между двумя странами. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Переговоры продлились около полутора часов. В числе прочих на мероприятии был гендиректор инвестиционного фонда Blackstone Стивен Шварцман, глава Qualcomm Криштиану Амон и гендиректор почтовой службы FedEx Радж Субраманьям.

Встреча проходила на фоне серьезного оттока капитала с китайского рынка, на который не могут повлиять даже неплохие показатели по росту ВВП. Главной причиной такой динамики стало отсутствие доверия к планам и обещаниям Пекина, и Си Цзиньпин попытался уговорить представителей крупнейших корпораций США изменить свое отношение.

По итогам 2023 года объем прямых иностранных инвестиций в КНР сократился на восемь процентов, а в начале года отток ускорился. В последний месяц фондовый рынок Китая оттолкнулся от дна, но такой результат во многом достигнут за счет помощи государства, а не возвращения инвесторов.

По сведениям Bloomberg, китайская сторона считает желаемым результатом встречи сохранение торговли с США на стабильной основе. Для Пекина эти отношения важны на фоне первого с 2016 года сокращения экспорта и импорта в 2023-м.

Ранее сообщалось, что в Китае рекордно падает доходность государственных облигаций. Инвесторы не видят интересных возможностей для вложений капитала внутри страны и выбирают надежные бумаги, пусть даже с минимальной доходностью.

