Один вид субсидий увеличили в России до семи с половиной миллиардов рублей

Глава Минвостокразвития Чекунков: арктическую субсидию подняли до 7,5 млрд руб

Арктическую субсидию подняли до семи с половиной миллиардов рублей. Об увеличении этого вида субсидий сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, его цитируют «Ведомости».

По словам Чекункова, в 2024 году размер субсидии составит 2,5 миллиарда рублей.

«Мы приняли решение из этой текстовой статьи увеличить объем финансирования, то есть довести до 2,5 миллиарда в год, соответственно, 7,5 миллиарда — на трехлетку», — приводит издание слова министра. Как отмечается, на эти средства будут построены более десятка объектов здравоохранения и пять образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что Заполярье было объявлено свободной экономической зоной. Его резиденты могут рассчитывать на снижение ставок по налогам и страховым взносам, льготы по аренде земельных участков, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие преференции.