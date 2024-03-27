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16:05, 27 марта 2024Путешествия

Пара описала круиз в честь годовщины свадьбы фразой «травмирующий кошмар»

DM: пара отправилась в круиз в честь годовщины свадьбы и попала в жуткий шторм

Фото: @leesh.downey_

Супружеская пара отправилась в круиз в честь пятилетней годовщины свадьбы и попала в жуткий шторм. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

31-летние Алиша и Нейт Дауни забронировали круиз Royal Caribbean за 3,3 тысячи долларов (более 305 тысяч рублей) по совету друзей и членов семьи. Однако, по словам путешественников, их отдых превратился в «травмирующий кошмар».

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«Погода очень быстро ухудшалась, лил дождь, корабль раскачивался. Примерно в это же время было объявлено, что мы попали в шторм и должны "найти убежище"», — такими фразами описала свой опыт Алиша.

Как только супруги добрались до каюты, на борту начался хаос. «Вскоре в нашу комнату через балконную дверь затекла вода. Бокал для вина соскользнул с туалетного столика и разбился, все вещи посыпались», — рассказала туристка.

Алиша добавила, что они с мужем спустились вниз, чтобы посмотреть, что происходит, и увидели повсюду битое стекло и кричащих людей в спасательных жилетах.

Как пишет издание, в итоге Алиша и Нейт благополучно добрались домой, однако удовольствия от круиза они не получили. «Мы заплатили много денег, чтобы стрессовать вдали от дома», — пожаловалась путешественница.

Ранее супруги-пенсионеры отправились в круиз в честь 47-й годовщины свадьбы, но спустя два дня пожаловались на сильную диарею и тошноту. Они назвали поездку адской и захотели подать на организаторов круиза в суд.

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      Марина Черняк
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