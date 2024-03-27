Патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокусе» попыткой столкнуть религии

Патриарх Кирилл: теракт в «Крокус Сити Холле» — попытка столкнуть религии

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье является попыткой столкнуть две традиционные религии. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, чьи слова приводит ТАСС.

Патриарх порассуждал об этом на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора.

«Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяния, совершенного в "Крокус Сити Холле". Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора», — рассказал он.

Глава РПЦ отметил, что произошедшее было попыткой разделить людей по религиозному принципу, а также столкнуть их. Он добавил, что церковь не может допустить ничего подобного в России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время доклада президенту страны Владимиру Путину отчитывался о 182 пострадавших.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.