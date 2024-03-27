«Ъ»: пациенты с ВИЧ пожаловались на нехватку препаратов в медучреждениях России

Пациенты с ВИЧ пожаловались на нехватку препаратов для лечения в межучреждениях ФМБА России. Представители движения «Пациентский контроль» обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой, пишет «Коммерсантъ».

Из их письма следует, что на сайт «Перебои.ру» регулярно поступают жалобы на нехватку препаратов для лечения ВИЧ. Сигналы об этом с 1 декабря 2023 года поступали от пациентов, проходящих лечение в учреждениях ФМБА в Димитровграде Ульяновской области, Десногорске Самарской области, Обнинске Калужской области и Новоуральске Свердловской области.

Пациенты сообщают о нехватке ряда антиретровирусных (АРВ) препаратов. Они жалуются на то, что получают отказы в выдаче лекарственных средств, которые назначил врач. Им также вынуждено изменяют АРВ-терапию без медицинских показаний, в том числе назначая препараты, ранее отмененные по медицинским показаниям или из-за возникших побочных эффектов.

«Не выдали генвою, которую принимала три года и на которой были достигнуты неопределяемая вирусная нагрузка и рост клеток, и все это без побочных эффектов. На замену предложили только калетру, от которой отказалась, так как ранее на ней была куча побочек», — приводятся слова пациентки из Новоуральска.

Сложившаяся ситуация противоречит клиническим рекомендациям Минздрава, говорится в обращении. Там подчеркивается, что целью АРВ-терапии является, помимо непосредственного лечения, сохранение или улучшение качества жизни пациента. Нехватка препаратов и их замена на другие может спровоцировать у многих ВИЧ-инфицированных прогрессирование заболевания, а также развитие резистентных форм вируса и появление ВИЧ-ассоциированных заболеваний.

Как объяснила Юлия Верещагина из «Пациентского контроля», в связи с тем, что с 2020 года ФМБА России выведен из подчинения Минздрава, региональные министерства не могут повлиять на лекарственное обеспечение медучреждений ФМБА в их субъектах.

В марте 2023 года эксперт Роспотребнадзора, руководитель Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД Вадим Покровский рассказал, что в девяти регионах России зафиксирована первая стадия эпидемии заражения ВИЧ. Специалист пояснил, что при начальной стадии эпидемии выявляются лишь единичные случаи заболевания.

