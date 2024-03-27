Соцфонд назначил 32 пенсии родственникам погибших в «Крокус Сити Холле»

Глава Соцфонда Чирков: родственникам погибших в «Крокусе» назначены 32 пенсии

Родственникам жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» назначены 32 пенсии из-за потери кормильца. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что выплаты назначены без заявлений, потому что сотрудники фонда стараются сами выявлять семьи, где есть погибшие и пострадавшие.

Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим. Всего на горячую линию по вопросам выплат обратились 270 человек, еще пять позвонили в единый контактный центр. Вопросы касались потери документов, оплаты больничных листов, перечисления денег пострадавшим, компенсации вреда здоровью, выплаты пособий на погребение.

По словам Чиркова, у 16 погибших есть средства пенсионных накоплений в Соцфонде. В соответствии с правилами, правопреемники могут обратиться за их выплатой в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного.

Нападение на «Крокус Сити Холл» совершено вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Следственный комитет подтвердил гибель 144 человек, пострадали 182 человека.