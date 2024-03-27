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16:50, 27 марта 2024Ценности

Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

Хирург Володченков: Кологривый рискует потерять привлекательность из-за алкоголя
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пластический хирург Иван Володченков предрек российскому актеру Никите Кологривому роли бомжей из-за раннего старения кожи. Соответствующий комментарий он дал в интервью телеканалу «360».

По словам врача, из-за злоупотребления алкоголем и табаком, а также несоблюдения сбалансированного питания 29-летний артист рискует быстро потерять привлекательность. Специалист объяснил, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» является обладателем тяжелого типа строения мягких тканей лица, который больше других подвержен возрастным изменениям.

«Если не поменять привычный для человека ритм жизни, не исключать вредные привычки и просто ходить к косметологу, то что-то будет хорошо в моменте. Но этот момент уйдет достаточно быстро», — заявил Володченков и посоветовал Кологривому отказаться от спиртных напитков и сигарет.

В декабре 2023 года сообщалось, что актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в сторис американского рэпера Канье Уэста. На фото, которое музыкант опубликовал в соцсетях, артист позировал в лонгсливе с надписью Vultures, который создал дизайнер Гоша Рубчинский.

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      Карина Черных
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