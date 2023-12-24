Актер из сериала «Слово пацана» появился в сторис у Канье Уэста

Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер появился в сторис у рэпера Канье Уэста

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в сторис американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет портал NEWS.ru.

На фото, которое Уэст выложил в свой Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), артист позирует в лонгсливе с надписью Vultures, который создал дизайнер Гоша Рубчинский. Лонгслив — часть кампании продвижения для грядущего альбома рэпера под названием Vultures. Сначала фото актера появились в аккаунте Рубчинского, потом один из снимков репостнул Канье Уэст.

14 декабря Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви бренда Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

Могильников в сериале «Слово пацана» сыграл роль сироты Миши Ералаша, который появляется в первых двух сериях. По сюжету Ералаш приходит в банду, чтобы заработать деньги на утюг для бабушки, которая его воспитала.

Ранее Канье Уэст запустил в продажу кроссовки в виде носков. Цена новинки на официальном сайте производителя составляет 200 долларов (18 тысяч рублей).