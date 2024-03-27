Среда обитания
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13:35, 27 марта 2024Среда обитания

По Сочи начали летать штаны

Летающие по Сочи из-за шторма штаны попали на видео

Жители Сочи сняли на видео летающие по городу штаны. Аномалию наблюдали из-за начавшегося в городе 26 марта шторма. Видео с полетом штанов было опубликовано в паблике «Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

На видео поднятые на воздух ветром штаны летят на уровне верхних этажей стоящего рядом здания. В ночь с 26 марта на 27 марта на побережье Сочи выпало от 12 до 24 миллиметров осадков, в горном кластере — около 60 миллиметров снега. Волнение моря при этом составляло три балла (легкое).

Сильный ветер повалил 26 деревьев, никто не пострадал. Отмечается, что упавшее на улице Чайковского дерево повредило автомобиль Lexus. Еще одно дерево рухнуло на лимузин Hummer на Подгорной улице.

Непогода на юге России вызвана Балканским циклоном.

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      Мария Черкасова
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