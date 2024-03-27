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10:53, 27 марта 2024Среда обитания

На юг России обрушился шторм

Синоптик Позднякова: в Сочи 26 марта выпало 39 миллиметров дождя

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балканский циклон прошелся по югу России, вызвав обильные ливни, а также штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом у себя в Telegram-канале заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Поздянкова.

За сутки со вторника, 26 марта, в Сочи выпало 39 миллиметров осадков, в Адлере — 47 миллиметров, в Туапсе — 26 миллиметров. Ветер в этих городах усиливался до 20 метров в секунду.

В Астрахани был установлен суточный рекорд по осадкам — их выпало 19 миллиметров, что превышает месячную норму на 170 процентов. Предыдущий рекорд по дождю был установлен в 1901 году (13,5 миллиметров).

Ранее сообщалось, что пришедший со стороны Турции циклон приведет к обильным осадкам на Южном Урале и Поволжье. Ожидалось, что к среде, 27 марта, в Саратове выпадет до 80 процентов от месячной нормы осадков. На Южном Урале 27 марта осадки должны перейти в снег из-за прорвавшегося холодного воздуха.

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      Мария Черкасова
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