Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
05:13, 27 марта 2024Экономика

Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

Краснов: Генпрокуратура РФ добилась возвращения государству 15 оборонных заводов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

С 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он уточнил, что общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей. Глава надзорного ведомства пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.

Краснов отметил, что подобные меры нельзя называть деприватизацией, поскольку в данном случае речь шла об адекватной юридической реакции на незаконную деятельность собственников.

13 февраля Генпрокуратура потребовала вернуть государству три завода, входящих в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Они были приватизированы в начале 1990-х годов, но теперь ГП посчитала ту процедуру незаконной. Заводы, которые требуют национализировать, выполняют в том числе оборонные заказы. При этом прокуратура утверждает, что сейчас их из-за границы контролируют резиденты недружественных государств.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Остается законной целью. Генерал ФСБ предрек главе ГУР Украины Буданову незавидную судьбу

      Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

      Губернатор вспомнил военное прошлое и пригрозил уничтожить энергосистему Украины

      В ЕС подняли вопрос об экологических последствиях конфликта на Украине

      Побывавший на передовой немецкий аналитик рассказал о главной проблеме ВСУ

      Россиянин описал поход в гости к британцу-нудисту фразой «заставит вздрогнуть»

      Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

      Российские войска пресекли попытки Киева усилить передовые позиции

      Мужчина стал есть живых ящериц вместо виагры

      Россиянку проверят из-за слов о жертвах теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше