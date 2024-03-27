Спасший людей в «Крокусе» подросток рассказал о погибшем при теракте кураторе

Спасший людей в «Крокусе» подросток назвал Сыропятова мужчиной с большой буквы

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 17-летний Николай (имя изменено) сообщил, что погибший во время теракта куратор подростков, работавших гардеробщиками и билетерами, Андрей Сыропятов всегда был готов помочь своим подопечным. Об этом Николай рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Он был мужчина с большой буквы. Всегда был готов помочь нам, что-то объяснить, поддержать. В тот день я, к сожалению, не видел его, только в самом начале смены. Мы все очень любили его и уважали», — поделился подросток.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, члены которой помогли спастись сотне людей, Андрей Сыропятов. Он курировал работу персонала по рации и помогал выводить людей, однако позднее пропал.

Члены организации обратились к средствам массовой информации с просьбой помочь разыскать Андрея. Позднее его имя появилось в дополненном списке погибших в результате атаки террористов. Что именно с ним произошло, пока неизвестно.