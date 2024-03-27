Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

В «Крокусе» погиб глава спасшей сто человек организации Андрей Сыропятов

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, ее члены помогли спастись сотне людей. Он числится в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

В день трагедии двое участников организации помогали посетителям выбраться из здания. Они уточнили, что в день теракта в «Крокусе» находились 105 студентов-сотрудников, работавших гардеробщиками и билетерами, все они выжили. Основатель организации Андрей Сыропятов курировал работу персонала по рации и помогал выводить людей, однако позднее пропал.

Члены организации обратились к средствам массовой информации с просьбой помочь разыскать Андрея. Позднее его имя появилось в дополненном списке погибших в результате атаки террористов. Что именно с ним произошло, пока неизвестно.

Выжившая в теракте рассказала о сбежавших билетерах

Посетительница концерта группы «Пикник» в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл» рассказала о билетерах, которые убежали с места теракта после начала стрельбы. Дарья пришла на концерт с молодым человеком — у пары были куплены места на балконе. По ее словам, первые выстрелы прозвучали в 19:57. Сначала девушка не поняла, что началась стрельба, и приняла «хлопки» за часть программы. Затем она увидела убегающих билетеров. Дарья подчеркнула, что билетеры знали о расположении служебных выходов, но не рассказали о них тем, кто сидел на балконе. В результате посетителям пришлось самостоятельно искать выход.

При этом 15-летний школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в гардеробе «Крокуса», вывел из здания более 100 человек. Действуя согласно инструкции на случай чрезвычайного происшествия, он помог людям выбраться из здания, начав руководить эвакуацией. Ислам провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение.

Коллега Ислама, Никита, услышал первые выстрелы, когда принимал куртку у одного из гостей, а затем увидел бегущих людей. Никита вошел в подсобное помещение, где находились Ислам и еще двое гардеробщиков — Илья и Артем. «Мы повели людей, нас было четверо. У Ильи была рация, ему говорили, куда вести. Мы провели их до лестницы, вывели к служебному выходу. Уже не помню, но, по-моему, нам открыли служебные двери все», — рассказал молодой человек.