Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала об убегающих из зала билетерах

Посетительница «Крокуса» Дарья: в начале стрельбы увидела убегающих билетеров

Посетительница концерта группы «Пикник» в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл» рассказала о билетерах, которые убежали с места теракта после начала стрельбы. Ее слова передает РБК.

Дарья пришла на концерт с молодым человеком — у пары были куплены места на балконе. По ее словам, первые выстрелы прозвучали в 19:57. Сначала девушка не поняла, что началась стрельба, и приняла «хлопки» за часть программы. Затем она увидела убегающих билетеров. Дарья подчеркнула, что билетеры знали о расположении служебных выходов, но не рассказали о них тем, кто сидел на балконе.

Да, их [билетеров] могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: "Стрельба, ложитесь!", возможно, спаслось бы больше людей, или если людей брали бы с собой Дарья посетительница концерта

После начала стрельбы посетители легли на пол. Дарья рассказала, что осознала происходящее, когда услышала звук перезаряда автомата, который был совсем близко. Она вместе с группой людей решила выбираться из зала, но было непонятно, куда бежать.

Одни люди, по словам россиянки, прятались в туалетах, другие спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но получали ответ, что там «тупик». В итоге девушке удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего она вместе со своим спутником побежала в сторону торгового центра «Твой Дом».

«Нашли самостоятельно выход. Не видели вообще ни одного сотрудника, который бы сопровождал. Пустили какое-то словесное сообщение о том, что нештатная ситуация. И все», — рассказала посетительница концерта.

Ранее выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала об отрезавшей путь к спасению преграде. По ее словам, в концертном зале был железный забор, отрезавший путь к выходу через сцену на бельэтаж.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек.