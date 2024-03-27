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01:47, 27 марта 2024Россия

Глава спасавшей людей в «Крокусе» организации погиб

Во время теракта в «Крокусе» погиб глава организации, спасшей сотни людей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, которая помогла спастись сотням людей. Он числится в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

В день трагедии двое участников организации помогали посетителям выбраться из здания. Они уточнили, что в день теракта в «Крокусе» находились 105 сотрудников, все они выжили. Однако основатель организации Андрей Сыропятов пропал. Позднее его имя появилось в дополненном поименном списке погибших во время атаки террористов.

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      Марина Совина
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