Глава спасавшей людей в «Крокусе» организации погиб

Во время теракта в «Крокусе» погиб глава организации, спасшей сотни людей

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погиб глава студенческой организации, которая помогла спастись сотням людей. Он числится в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

В день трагедии двое участников организации помогали посетителям выбраться из здания. Они уточнили, что в день теракта в «Крокусе» находились 105 сотрудников, все они выжили. Однако основатель организации Андрей Сыропятов пропал. Позднее его имя появилось в дополненном поименном списке погибших во время атаки террористов.