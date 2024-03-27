Польские фермеры начнут добиваться отставки правительства

Протестующие фермеры Польши начнут собирать подписи за отставку правительства

Польские фермеры, протестующие против нечестной рыночной конкуренции и бесконтрольного ввоза украинского зерна в страну, начнут собирать подписи, чтобы добиться отставки действующего правительства Польши. Об этом заявил один из руководителей протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель, его слова передает РИА Новости.

«На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства», — заявил Хмель.

Лидер протеста призвал всех аграриев Польши присоединиться к инициативе.

Ранее глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил главе польского правительства Дональду Туску тюремным заключением.