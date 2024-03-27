Жители европейской части России смогут наблюдать редкое астрономическое явление

Россияне смогут наблюдать метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля

Жителям европейской части России назвали даты, когда в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Об этом сообщает портал «В городе N» со ссылкой на информацию Нижегородского планетария.

Уточняется, что речь идет о метеорном потоке Лириды, его пик прогнозируется на 22 апреля, а активность составит около 18 метеоров в час. При этом наблюдать явление можно будет в течение нескольких дней — с 16 по 25 апреля. Однако в планетарии уточнили, что этому может помешать полная Луна.

Метеорный поток Лириды считается одним из старейших: его зафиксировали еще 2600 лет назад. Последняя его высокая активность наблюдалась в 1985 году — до 200 метеоров в час.

Ранее в марте жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Наблюдать его на небосводе могли жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Очевидцы события обратили внимание на яркий хвост небесного тела и предположили, что это могли быть метеорит или комета.