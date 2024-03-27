Познер высказался о съемках фильма Первого канала о нем

Владимир Познер заявил, что не участвовал в съемках фильма Первого канала о себе

Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал новость о том, что на Первом канале выходит фильм «Владимир Познер. 90 минут», приуроченный к его 90-летию. Его слова приводит «Радиоточка НСН».

«Я абсолютно ничего не знал и не знаю об этом, в съемках этого фильма я участие не принимал. О том, что его покажут, я узнал вчера», — высказался журналист.

Познер также добавил, что не хотел бы, чтобы его день рождения был публичным событием. Однако журналист пообещал, что посмотрит биографическую картину Первого канала до конца. «Надеюсь, что фильм сделан хорошо, профессионально и правдиво», — заявил он.

О том, что Первый канал выпустит фильм к 90-летию Познера, стало известно из сетки вещания телеканала. Отмечается, что картина «Владимир Познер. 90 минут» снята на основе одноименной биографической книги. Премьера фильма состоится в полночь 2 апреля.

25 февраля 2022 года Первый канал заявил об изменении сетки вещания в пользу общественно-политических программ. Авторскую программу журналиста «Познер» и ряд других развлекательных передач убрали из эфира.