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17:31, 27 марта 2024Культура

Продюсер объяснил желание Пугачевой выпустить дуэт с неизвестным артистом

Продюсер Бабичев: Пугачева согласилась на дуэт с неизвестным певцом ради денег

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев объяснил желание певицы Аллы Пугачевой выпустить дуэт с неизвестным артистом. Его слова приводит NEWS.ru.

Бабичев заявил, что Пугачева согласилась на совместное творчество ради денег. «Это довольно распространенная история для артистов, которые находятся в возрасте и уже не так популярны. На своем имени можно заработать, в том числе благодаря коммерческому дуэту», — пояснил он.

Медиаменеджер отметил, что артистка давно не «выводила на сцену» новых звезд. Поэтому он выразил сомнение в том, что Пугачева согласилась на дуэт из бескорыстных побуждений.

Ранее стало известно, что Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. Предварительно известно, что это будет грустная композиция о разлуке.

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      Мария Рюрикова
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