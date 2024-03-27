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12:11, 27 марта 2024Культура

Пугачева к 75-летию выпустит дуэт с малоизвестным артистом

«КП»: Пугачева к 75-летию записала песню с малоизвестным артистом

Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам ее друзей, это будет грустная композиция о разлуке, где помимо голоса артистки будет звучать голос исполнителя, которого они не знают и не слышали раньше. Промоутер Сергей Лавров в беседе с изданием предположил, что Пугачева получила деньги за запись дуэта.

«Не думаю, что Пугачева будет сейчас выводить молодые таланты на сцену. Скорее всего, это коммерческий дуэт, за который Алла Борисовна получила хороший гонорар. Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 миллионов долларов (примерно 925 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»). Напела на новый замок!» — поделился Лавров.

Другой промоутер Сергей Морозов выразил мнение, что артистка могла заработать с дуэта намного меньше: «Думаю, гонорар ее составил максимум 200 тысяч долларов (примерно 18,5 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»). Я ни в коем случае не умаляю заслуг Пугачевой. Просто песня новая — что она может дать певцу? Это же не "Миллион алых роз" или "Арлекино"».

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом.

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      Анастасия Астахова
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