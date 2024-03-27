Против крымчанки возбудили дело за комментарии о российских военных

ФСБ: возбуждено дело против крымчанки за призывы к насилию над военными ВС РФ

В Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над военными Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Республике.

По данным ведомства, женщина во «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию над российскими военными. Дело возбуждено по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Россиянке грозит до пяти лет колонии.

Отмечается, что она также оштрафована на 30 тысяч рублей по административному протоколу за дискредитацию ВС РФ.

Ранее стало известно, что следователи начали проверку в отношении жительницы Ростовской области, которая оскорбила участников специальной военной операции (СВО) во время стрима.

