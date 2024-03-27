Псу Лукашенко рекомендовали похудеть

У шпица Александра Лукашенко заметили ожирение

Страдающему от ожирения шпицу президента Белоруссии Александра Лукашенко рекомендовали похудеть. Об этом пишет Life.

Недавно Лукашенко взял своего пса по кличке Умка на военное совещание. На кадрах с мероприятия заметно, что пес заметно располнел. По мнению ведущего специалиста Московского и регионального общества защиты животных Натальи Базаркиной, Умка действительно страдает от ожирения.

Тут полное ожирение. Такой тип вообще по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными, потому что ему тяжело, а люди этого не понимают. Конечно, стоит сажать на диету, если, конечно, он не кастрирован и стерилизован, потому что, когда они стерилизованы или кастрированы, гормоны перестают выделяться и животное начинает полнеть Наталья Базаркина ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных

Базаркина также подчеркнула, что при ожирении у собак возникают серьезные проблемы с печенью и сердцем, а это, в свою очередь, отражается на продолжительности и качестве жизни.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что ползарплаты тратит на содержание кота. Кот Костина Ватсон (а также пес Пуф) довольно популярен у саратовцев, чиновник часто публикует фотографии питомцев в Telegram.