Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:14, 27 марта 2024Из жизни

Псу Лукашенко рекомендовали похудеть

У шпица Александра Лукашенко заметили ожирение
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Страдающему от ожирения шпицу президента Белоруссии Александра Лукашенко рекомендовали похудеть. Об этом пишет Life.

Недавно Лукашенко взял своего пса по кличке Умка на военное совещание. На кадрах с мероприятия заметно, что пес заметно располнел. По мнению ведущего специалиста Московского и регионального общества защиты животных Натальи Базаркиной, Умка действительно страдает от ожирения.

Тут полное ожирение. Такой тип вообще по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными, потому что ему тяжело, а люди этого не понимают. Конечно, стоит сажать на диету, если, конечно, он не кастрирован и стерилизован, потому что, когда они стерилизованы или кастрированы, гормоны перестают выделяться и животное начинает полнеть

Наталья Базаркинаведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных
Материалы по теме:
Все для любимцев россиян. Услуги для домашних питомцев соберут на одной платформе
Все для любимцев россиян.Услуги для домашних питомцев соберут на одной платформе
28 декабря 2021
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021

Базаркина также подчеркнула, что при ожирении у собак возникают серьезные проблемы с печенью и сердцем, а это, в свою очередь, отражается на продолжительности и качестве жизни.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что ползарплаты тратит на содержание кота. Кот Костина Ватсон (а также пес Пуф) довольно популярен у саратовцев, чиновник часто публикует фотографии питомцев в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше