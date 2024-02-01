Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

Министр Костин из Саратовской области признался, что тратит ползарплаты на кота

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что ползарплаты тратит на содержание кота. Об этом сообщает «Версия Саратов».

Костин рассказал о расходах на любимого мейн-куна по имени Ватсон после брифинга с коллегами, когда журналист спросил его, не завел ли он новых питомцев. Причина вопроса была в том, что 31 января министр разместил в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены четыре кота породы мейн-кун. «Братья и сестры Ватсона», — подписал изображение Костин.

«Вы меня за ненормального, что ли, держите? Я столько не прокормлю. У меня на Ватсона половина зарплаты уходит. Он ест консервы импортные, которые периодически пропадают с рынка», — ответил чиновник корреспонденту «Версия Саратов».

При этом в 2021 году министр стал самым обеспеченным среди коллег в правительстве. Кот Костина Ватсон (а также пес Пуф) довольно популярен у саратовцев. Чиновник часто публикует фотографии питомцев в Telegram.

Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина.