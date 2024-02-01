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19:25, 1 февраля 2024Из жизни

Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

Министр Костин из Саратовской области признался, что тратит ползарплаты на кота

Фото: Lina Angelov / Unsplash

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что ползарплаты тратит на содержание кота. Об этом сообщает «Версия Саратов».

Костин рассказал о расходах на любимого мейн-куна по имени Ватсон после брифинга с коллегами, когда журналист спросил его, не завел ли он новых питомцев. Причина вопроса была в том, что 31 января министр разместил в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены четыре кота породы мейн-кун. «Братья и сестры Ватсона», — подписал изображение Костин.

«Вы меня за ненормального, что ли, держите? Я столько не прокормлю. У меня на Ватсона половина зарплаты уходит. Он ест консервы импортные, которые периодически пропадают с рынка», — ответил чиновник корреспонденту «Версия Саратов».

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При этом в 2021 году министр стал самым обеспеченным среди коллег в правительстве. Кот Костина Ватсон (а также пес Пуф) довольно популярен у саратовцев. Чиновник часто публикует фотографии питомцев в Telegram.

Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина.

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      Антонина Черташ
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