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17:52, 11 января 2024Из жизни

Больше 500 россиян встали на защиту уволенного из-за доноса кота Сергея

Жители Зеленоградска начали сбор подписей в защиту уволенного кота Сергея

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Жители Зеленоградска Калининградской области встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Татьяну Горбунову.

Местные жители начали сбор подписей и уже набрали больше 500 подписей. Однако, как говорит Горбунова, направлять подписанную петицию она никуда не планирует. «По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять», — подчеркивает она.

Горбунова добавила, что за три года проживания Сергея в магазине было только два случая, когда покупатели выражали недовольство его присутствием. Кроме того, директор учреждения заявила, что кот никогда не находился рядом с продуктами и кофейным аппаратом.

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Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина. Но, по его словам, кот очень расстроен: он привык жить в магазине и гулять по Курортному проспекту, а теперь вынужден сидеть дома.

В 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года». Начальство отметило его популярность в соцсетях и особые успехи в дегустации кормов.

Ранее сообщалось, что кот из города Ногинска решил согреться под капотом машины, напугал сотрудников автосервиса и нагадил в дорогом автомобиле. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

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