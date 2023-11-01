В центре Москвы голодный котенок четыре дня просидел в заточении в запертой машине. За его спасением следила вся страна

Спасенную из запертой машины кошку приютила сотрудница московской прокуратуры

В центре Москвы в припаркованном автомобиле нашли кошку, сидевшую там без воды и еды четыре дня. Эта история привлекла внимание всей страны, и животное немедленно бросились спасать. Обо всех этапах операции сообщали Telegram-каналы, паблики в социальных сетях и СМИ, снабжая рассказ умилительными видео. «Лента.ру» собрала все подробности доброй и удивительной истории.

У запертой в автомобиле кошки не было ни еды, ни воды

Сообщения о попавшей в ловушку в центре Москвы кошке начали появляться около 12:30. О случившемся написал на своем Telegram-канале владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов, известный в сети под псевдонимом Абу. Он заявил, что видео с животным ему прислал подписчик. Вскоре подобные посты появились в других популярных Telegram-каналах.

Во всех сообщениях было сказано, что кошку обнаружили в серебристом автомобиле Mitsubishi Outlander. Внедорожник с номерами Волгоградской области был припаркован в районе Охотного Ряда, недалеко от Большого театра. У животного, уже четвертый день запертого внутри, не было ни еды, ни воды. Тем не менее кошка активно ходила по салону и тыкалась в окна, вызывая жалость у прохожих.

Владельца кошки задержали и направили в психиатрическую клинику

Прохожие уже звонили спасателям с просьбой вызволить животное, однако сотрудники МЧС отказались вскрывать дверь автомобиля без согласия его владельца. На тот момент было известно, что мужчина был задержан за неподобающее поведение и находится в психиатрической клинике.

Прибывшая на место полиция освободила кошку с помощью спасателей

Посты в соцсетях и мессенджерах, а также сообщения в СМИ вызвали широкий резонанс. На парковке стали собираться люди, причем некоторые из них взяли с собой переноски и собирались забрать кошку себе. Кто-то вел себя нервно, кто-то даже плакал.

Вскоре на место событий прибыла полиция. На вопрос одного из очевидцев, что будет, если он разобьет окно автомобиля, представитель правоохранительных органов ответил, что сам это сделает.

Мы сами разобьем, не переживайте. Сами протокол осмотра составим. Машина подозрительная... сотрудник московской полиции

В итоге спасательные службы под надзором полицейских вскрыли водительскую дверь автомобиля, достали котенка и поместили его в переноску, которую предоставила зоозащитница Наталья Кошанская.

Между зоозащитницей и полицией завязался конфликт

Дальше, как сообщалось, Кошанская доехала на полицейской машине до отделения, где между ней и сотрудниками правоохранительных органов случился конфликт. Кошанская хотела отправить кошку в ветклинику и самостоятельно начать поиски новых владельцев, а полицейские попросили оставить кошку у них. В итоге Кошанскую задержали, она пробудет в отделении до утра.

Спасенную кошку, которая оказалась еще совсем котенком, осмотрел ветеринар. Врач пришел к выводу, что ее здоровью ничего не угрожает, хотя и отметил, что она очень проголодалась и испугалась. Животное временно отправилось жить в семью сотрудницы прокуратуры. Известно, что у нее дома живет еще две кошки. Спасенного котенка показали вальяжно отдыхающим на кожаном прокурорском диване.

Telegram-каналы установили личность хозяина котенка

Согласно данным Telegram-канала Shot, автомобиль, в котором сидела в заточении кошка, оформлен на 61-летнюю Людмилу Юрину из Волгоградской области. Однако в Москву на нем приехал ее сын 40-летний Алексей Юрин.

О мужчине известно немногое. Он якобы живет в Подмосковье, работает директором магазина бытовой химии и увлекается магией. Кошка, согласно Telegram-каналу Намазова, появилась у него всего два месяца назад. Животное залезло под капот той самой Mitsubishi Outlander, Юрин нашел ее и решил приютить.

Последний раз родственники созванивались с ним 28 октября. Они утверждают, что мужчина «был в адеквате, только сильно чихал». Вскоре после этого он отправился в Москву вместе с питомцем, причем по пути получил семь штрафов за превышение скорости. По прибытии в город он стал вести себя странно: достал церковные принадлежности, жег свечи на Красной площади и называл себя пророком. После этого его и задержала полиция и отправила на обследование в психиатрическую клинику.