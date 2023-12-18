Российский кот решил согреться и нагадил в Porsche

В автосервисе в Ногинске кот выпрыгнул из-под капота и нагадил в Porsche

Российский кот из города Ногинска решил согреться под капотом машины, напугал сотрудников автосервиса и нагадил в дорогом автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Хозяин автомобиля Toyota Rav 4 привез автомобиль в автосервис на улице Константинова для диагностики. Однако, когда он открыл капот для механиков, оттуда внезапно выпрыгнул перепуганный кот. От испуга мужчина даже схватился за сердце. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Позже оказалось, что кот не бездомный и жил по соседству с хозяином машины, просто из-за холодов решил немного согреться рядом с теплым двигателем. При этом сотрудники автосервиса не могли поймать животное в течение четырех дней. Кот прятался от людей, а в качестве лотка выбрал привезенный на ремонт Porsche. После поимки животное вернули домой в целости и сохранности.

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