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16:36, 18 декабря 2023Из жизни

Российский кот решил согреться и нагадил в Porsche

В автосервисе в Ногинске кот выпрыгнул из-под капота и нагадил в Porsche

Российский кот из города Ногинска решил согреться под капотом машины, напугал сотрудников автосервиса и нагадил в дорогом автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Хозяин автомобиля Toyota Rav 4 привез автомобиль в автосервис на улице Константинова для диагностики. Однако, когда он открыл капот для механиков, оттуда внезапно выпрыгнул перепуганный кот. От испуга мужчина даже схватился за сердце. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

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Позже оказалось, что кот не бездомный и жил по соседству с хозяином машины, просто из-за холодов решил немного согреться рядом с теплым двигателем. При этом сотрудники автосервиса не могли поймать животное в течение четырех дней. Кот прятался от людей, а в качестве лотка выбрал привезенный на ремонт Porsche. После поимки животное вернули домой в целости и сохранности.

Ранее сообщалось, что женщина из Москвы вышла на балкон в мороз и не смогла вернуться в квартиру из-за котов. Животные играли и случайно повернули ручку двери.

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      Антонина Черташ
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