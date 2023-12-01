Коты закрыли на балконе в мороз россиянку в одном халате

В Москве коты закрыли хозяйку на балконе и оставили мерзнуть в халате

Женщина из Москвы вышла на балкон в мороз и не смогла вернуться в квартиру из-за котов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

61-летняя россиянка, живущая в районе Северное Измайлово вышла ненадолго на балкон в одном халате, прикрыв за собой дверь, но не смогла зайти обратно. Коты женщины сумели повернуть ручку двери в положение, при котором ее невозможно открыть снаружи. Тем самым они закрыли хозяйку на балконе и оставили ее на холоде без теплой одежды.

Пенсионерка пыталась вернуться домой самостоятельно, но скоро начала мерзнуть и поняла, что без помощи не обойдется. Тогда женщина стала просить прохожих помочь. Они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь квартиры и спасли москвичку.

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