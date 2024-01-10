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20:21, 10 января 2024Из жизни

Кота Сергея уволили из магазина из-за анонимного доноса

В Зеленоградске кота по кличке Сергей уволили из-за анонимного доноса

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

В городе Зеленоградске Калининградской области, известном как город кошек, из магазина выгнали кота по кличке Сергей после анонимного доноса. Об этом сообщает информационное агентство «Русский Запад».

На табличке в магазине сообщается, что кот пришел в магазин несколько лет назад во время морозов и решил там остаться. «Мы оборудовали ему спальное и рабочее место. Этот красавец важно встречал гостей и очаровывал их мгновенно», — пишут сотрудники магазина. Они добавили, что понимали все риски содержания кота, но не могли его выгнать, потому что очень привязались к нему.

Однако недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора, которую написал некий молодой человек. Сотрудники не исключают, что это могут быть происки конкурентов, а не просто желание какого-то человека, который не любит животных, выгнать кота на улицу. Как бы то ни было, ведомство вынесло постановление и кота пришлось уволить.

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Сергея забрал домой один из сотрудников магазина. Но, по его словам, кот очень расстроен: он привык жить в магазине и гулять по Курортному проспекту, а теперь вынужден сидеть дома.

Издание «Подъем» сообщает, что жители города собрали уже больше 500 подписей за то, чтобы Сергей смог вернуться на рабочее место. По данным журналистов, грустное животное каждый день приходит к магазину и печально сидит под дверью в надежде, что его впустят.

В 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года». Начальство отметило его популярность в соцсетях и особые успехи в дегустации кормов.

В 2010-х годах власти Зеленоградска стали использовать «кошачью» тему для создания образа города и повышения его туристической привлекательности. Кошки стали неофициальным символом города: им посвящены скульптуры, уличные рисунки, арт-объекты. Многие городские объекты, такие как доски объявлений и скамейки, стилизованы с использованием образов кошек

Ранее сообщалось, что в автосервисе в городе Ногинске кот выпрыгнул из-под капота и нагадил в Porsche. После поимки животное вернули домой в целости и сохранности.

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      Екатерина Лобанова
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