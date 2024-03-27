Путин прокомментировал попытки управлять вертолетом словами «его не удержать»

Президент России Владимир Путин поделился ощущениями после управления вертолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны России глава государства посидел в кабине тренировочного вертолета. Он рассказал, что пробовал управлять вертолетом, однако это было сложно. «Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа, она придает ему сил в переломные и трагические для страны моменты. Российский лидер подчеркнул, что культура поддерживает идентичность россиян и в такие моменты наделяет силой каждого человека.