Путин поделился ощущениями после управления вертолетом
Путин прокомментировал попытки управлять вертолетом словами «его не удержать»
Президент России Владимир Путин поделился ощущениями после управления вертолетом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе посещения 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны России глава государства посидел в кабине тренировочного вертолета. Он рассказал, что пробовал управлять вертолетом, однако это было сложно. «Я пробовал, пытался. Он просто... Не удержать его», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа, она придает ему сил в переломные и трагические для страны моменты. Российский лидер подчеркнул, что культура поддерживает идентичность россиян и в такие моменты наделяет силой каждого человека.