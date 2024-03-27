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19:58, 27 марта 2024Россия

Путин высказался о связи лени и интернета

Путин о получении информации через интернет: мы все ленивые, мы туда забираемся

Фото: Globallookpress.com

Получение информации через интернет связано с ленью. Об этом высказался президент России Владимир Путин во время посещения Торжка, его слова приводятся в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Из слов президента следует, что большинство людей предпочитают пользоваться интернетом в ущерб посещению библиотек и музеев.

«Поскольку мы все ленивые, мы все туда забираемся», — высказался об интернете глава государства. Он добавил, что, несмотря на то что интернет упрощает получение сведений, в семьях должны прививать стремление глубоко изучать интересующие вопросы.

Также во время встречи с работниками культуры Путин дал оценку «отмене» русской культуры. Он заявил, что к подобной «отмене» призывают только неумные люди.

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      Марк Леонов
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