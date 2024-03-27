Раскрыта реакция Пугачевой на возможное признание ее иноагентом

Продюсер Рудченко: Пугачевой будет все равно, если ее признают иноагентом

Российский продюсер Павел Рудченко раскрыл реакцию эстрадной певицы Аллы Пугачевой в случае, если ее все-таки признают иностранным агентом. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Медиаменеджер напомнил, что исполнительница сама просила присвоить ей статус иноагента, когда Минюст РФ включил в этот список ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Рудченко добавила, что морально артистка готова к подобному решению ведомства.

«В принципе, бизнес в России она уже закрывала, какой у нее был. По сути, может повлиять на монетизацию. Она в России не живет и не собирается возвращаться. Вполне возможно, что ее признают иноагентом, но ей все равно», — сообщил продюсер.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом.