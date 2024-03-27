Раскрыты причины нежелания должников погашать долги за ЖКУ

Эксперты «МОС СМИ»: должники могут не платить за ЖКУ по состоянию здоровья

Россияне могут не погашать задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) из-за болезни, сообщили эксперты «МОС СМИ».

Так, должник может находиться в стационаре, и за это время у него будут накапливаться долги. Другие причины невозможности погасить задолженность — вынужденный отъезд, отсутствие работы или просто нежелание платить.

При наличии уважительной причины россиянин может обратиться в специальную службу и попросить отложить срок внесения выплат. Если же человек просто забывает или не хочет платить, его могут ждать звонки со стороны управляющей компании, письменные извещения, последние предупреждения, а затем суд.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что вывешивание в подъездах списков должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКУ) является незаконным. Управляющую компанию за афиширование персональных данных может ждать как административная, так и уголовная ответственность.