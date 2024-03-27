Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:06, 27 марта 2024Экономика

Россия рекордно нарастила поставки электроэнергии в одну страну

«Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию в январе-марте

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За первый квартал 2024 года «Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию в сравнении с тем же периодом 2023-го. О рекордном увеличении экспорта в этом направлении заявила член правления российской энергетической компании Александра Панина, ее слова приводит «Прайм».

Она уточнила, что столь стремительной динамики ранее не наблюдалось. На этом фоне Панина включила Монголию в список наиболее перспективных экспортных направлений. «Монголия, которая сейчас бьет в первом квартале рекорд рекордов... Наверное, в два раза больше (в сравнении с январем-мартом 2023-го — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она в кулуарах конференции «Атомэкспо-2024».

Помимо Монголии в число активно развивающихся экспортных направлений попали Казахстан и Киргизия. Поставки электроэнергии в первую страну за год увеличились на 20 процентов, а во вторую — выросли с нуля, заключила Панина.

Ранее она заявила о резком сокращении поставок электроэнергии в Китай. За первый квартал этого года объемы экспорта просели на 75 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ключевыми причинами подобной динамики стали рост энергопотребления и высокий уровень аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке, а также прекращение поставок по крупной линии «Амурская-Хайхэ».

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Раскрыты причины нежелания должников погашать долги за ЖКУ

      Москва застряла в семибалльных пробках

      Россияне потребовали у туроператора 500 тысяч рублей за сломанные зонты на пляже

      Нейросеть «воскресит» Юрия Никулина для роли в новой комедии

      Патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокусе» попыткой столкнуть религии

      Российский посол предупредил желающих посетить Олимпийские игры в Париже

      17-летний футболист превзошел достижение Пеле в сборной Бразилии

      В Финляндии продлили остановившую работу портов забастовку

      Россия рекордно нарастила поставки электроэнергии в одну страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше