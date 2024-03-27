Россия рекордно нарастила поставки электроэнергии в одну страну

«Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию в январе-марте

За первый квартал 2024 года «Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию в сравнении с тем же периодом 2023-го. О рекордном увеличении экспорта в этом направлении заявила член правления российской энергетической компании Александра Панина, ее слова приводит «Прайм».

Она уточнила, что столь стремительной динамики ранее не наблюдалось. На этом фоне Панина включила Монголию в список наиболее перспективных экспортных направлений. «Монголия, которая сейчас бьет в первом квартале рекорд рекордов... Наверное, в два раза больше (в сравнении с январем-мартом 2023-го — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она в кулуарах конференции «Атомэкспо-2024».

Помимо Монголии в число активно развивающихся экспортных направлений попали Казахстан и Киргизия. Поставки электроэнергии в первую страну за год увеличились на 20 процентов, а во вторую — выросли с нуля, заключила Панина.

Ранее она заявила о резком сокращении поставок электроэнергии в Китай. За первый квартал этого года объемы экспорта просели на 75 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ключевыми причинами подобной динамики стали рост энергопотребления и высокий уровень аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке, а также прекращение поставок по крупной линии «Амурская-Хайхэ».