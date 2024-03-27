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11:55, 27 марта 2024Экономика

Поставки российской электроэнергии в Китай рухнули

«Интер РАО» снизила на 75 % экспорт электроэнергии в Китай в январе-феврале

Фото: Bobby Yip / Reuters

По итогам первых двух месяцев 2024 года «Интер РАО» снизила поставки электроэнергии в Китай на 75 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил член правления российской энергетической компании Александра Панина, ее слова приводит ТАСС.

В качестве главных причин подобной динамики она назвала рост энергопотребления и высокий уровень аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке. Кроме того, напомнила Панина, с 9 ноября 2023 года «Интер РАО» прекратила поставки по крупной линии «Амурская-Хайхэ».

Для ее включения необходима поставка минимум 75 Мегаватт электроэнергии. «Самая крупная линия находится в выключенном состоянии», — заявила Панина, добавив, что «при таком росте потребления только ввод новой генерации может обеспечить баланс».

Снижение поставок российской электроэнергии в Китай фиксируется не первый год. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты сообщила, что по итогам 2023-го суммарные объемы экспорта электроэнергии из РФ в КНР сократились на 34 процента в сравнении с показателем 2022-го (4,7 миллиарда киловатт-часов) и опустились до уровня в 3,1 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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