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12:40, 15 января 2024Экономика

Поставки электроэнергии из России в Китай резко снизились в 2023 году

«Ъ»: поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 34 % в 2023 году

Фото: Unsplash

Поставки электроэнергии из России в Китай снизились в 2023 году на 34 процента — с 4,7 до 3,1 миллиарда киловатт-часов — в сравнении с данными предыдущего года, следует из подсчетов «Коммерсанта».

В «Интер РАО» заявили об объеме направленной в КНР электроэнергии, оказавшемся на среднегодовом уровне 2012-2020 годов. Российская компания с 2022 года перестала публиковать точные данные экспорта. В указанный период он составлял примерно три миллиарда киловатт-часов, говорится в публикации.

Существенное снижение поставок российской электроэнергии в Китай зафиксировали в августе прошлого года. Тогда речь шла о падении показателя на 18 процентов, объяснявшемся уменьшением выработки ГЭС в Амурской области из-за маловодья, увеличением потребления внутри региона из-за жары и аварийностью на местных ТЭЦ. На фоне этого российскому оператору экспорта электроэнергии удалось уговорить Китай на рост стоимости поставок на размер введенной правительством пошлины, составлявшей семь процентов.

Как рассказал в декабре министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, слова которого приводило агентство ТАСС, общий экспорт электроэнергии из России снизился в 2023 году с 13 до 10 миллиардов киловатт-часов даже с учетом роста поставок в Казахстан. Произошло это из-за «падения объемов в Китай в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке».

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      Дмитрий Воронин
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