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17:16, 12 октября 2023Экономика

Россия уговорила Китай платить за электричество больше

«Интер РАО» договорился с Китаем о резком повышении цен на электричество

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российский оператор экспорта электроэнергии «Интер РАО» сумел уговорить Китай на рост стоимости поставок из-за введения пошлин правительством. Об этом рассказала представитель компании Александра Панина, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, китайский покупатель повысит цену контракта на размер пошлины, которая, в соответствии с текущим курсом рубля, составляет семь процентов. Таким образом, подчеркнула Панина, рентабельность оператора не пострадает, а потребителям на Дальнем Востоке не придется компенсировать его потери.

За счет чего удалось договориться с китайской стороной, представитель компании не уточнила. Ранее «Интер РАО» предлагал правительству увеличить рентабельность поставок в Китай (в настоящее время маржинальность ограничена пятью процентами), чтобы не торговать электроэнергией в убыток. Такое решение могло привести к тому, что поставки для оптовых потребителей на Дальнем Востоке оказались бы дороже.

«Коммерсантъ» на этой неделе выяснил, что соответствующий подход уже поддержали Минэнерго и вице-премьер Александр Новак. Инициативу хотели вынести на ближайший набсовет регулятора энергорынков, но Китай согласился уступить.

При этом попытки убедить китайскую сторону в необходимости пересмотра цен компания предпринимала с конца сентября, когда стало известно о введении пошлин, но безуспешно. Для самой энергетической отрасли применение к ней пошлин, призванных содействовать укреплению рубля, стало полной неожиданностью.

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    Платон Щукин
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