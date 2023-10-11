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11:04, 11 октября 2023Экономика

Российские компании заплатят за поставки дешевой электроэнергии в Китай

«Ъ»: «Интер РАО» предложил сэкономить на россиянах для поставок энергии в Китай

Фото: Unsplash

Российский оператор экспорта электроэнергии «Интер РАО» предложил увеличить рентабельность поставок в Китай за счет внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на проект изменений в регламентах энергорынка пишет «Коммерсантъ».

Маржинальность такого экспорта ограничена пятью процентами, остаток идет на то, чтобы сделать энергию для потребителей на Дальнем Востоке более дешевой. Однако введенная с 1 октября пошлина в размере 7 процентов, что связано с текущим курсом рубля, делает поставки убыточными для «Интер РАО».

Оператор хотел бы, чтобы фактический размер пошлины вычитался из субсидий для российских компаний в регионе, то есть сэкономить на внутреннем рынке. Источники издания утверждают, что позицию «Интер РАО» поддержали в Минэнерго, а вице-премьер Александр Новак готов вынести инициативу на ближайший набсовет регулятора энергорынков.

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в письме к Новаку отмечал, что пересмотр условий позволит сохранить, а то и увеличить экспорт. Китай с долей 35 процентов остается одним из крупнейших направлений поставок российской электроэнергии. В 2022 году они достигли рекордных 4,7 миллиарда киловатт-часов. По итогам первых восьми месяцев экспорт составил 2,7 миллиарда, хотя именно в августе переток энергии резко сократился из-за дефицита на Дальнем Востоке.

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Вместе с тем, предупредил Сниккарс, полная остановка экспорта в Китай повысит стоимость электроэнергии для внутренних потребителей, не говоря уже о международном конфликте. В Пекине требуют сохранить поставки из-за огромного влияния на китайскую энергосистему, но отказываются повышать закупочную стоимость на уровень пошлины.

Интер РАО» в конце сентября вел переговоры о повышении стоимости электроэнергии для Китая, что могло бы компенсировать убытки, но успеха не добился и решил продолжить поставки.

Директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что терять китайский рынок было бы стратегически неверным решением, которое к тому же увеличит цены для оптовых потребителей на 8-10 процентов. Разумными вариантами он назвал разрешение снизить субсидии или вывод поставок электроэнергии из-под действия пошлин.

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    Платон Щукин
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