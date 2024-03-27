Россиян призвали делать ремонт самостоятельно

Эксперт Васильев призвал делать часть ремонта самостоятельно для экономии

Россияне для экономии на ремонте могут взять на себя самостоятельное выполнение части работ. Таким советом с NEWS.ru поделился строительный эксперт Федор Васильев.

Так, россияне могут самостоятельно отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку. Что касается услуг специалистов, Васильев посоветовал тщательно проверять их перед наймом. Лучше всего поспрашивать знакомых, поскольку сарафанное радио лучше онлайн-сервисов может рассказать о работах мастеров.

Эксперт также посоветовал тщательно планировать ремонт в квартире — это упростит работы, сэкономит время, деньги, а также нервы. Дизайн-проект лучше доверить профессиональному художнику или сделать самостоятельно в специальной программе.

Рекомендуется составить детальный список материалов и оборудования. В перечне должно быть электрооборудование (выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки), количество светильников, напольное покрытие, обои, сантехника и так далее.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года спрос на покупку обоев в России вырос более чем вдвое относительно аналогичного периода 2023-го. Наибольший интерес к ним проявили жители Екатеринбурга и Краснодара (рост на 200 процентов), а также россияне из Новосибирска (плюс 163 процента по сравнению с мартом прошлого года), Москвы (плюс 124 процента) и Санкт-Петербурга (плюс 107 процентов).