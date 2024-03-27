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15:05, 27 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу бани для здоровья

Иммунолог Продеус заявил, что походы в баню укрепляют иммунитет

Фото: BGStock72 / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что походы в баню укрепляют иммунитет. Выпуск передачи, в котором медик раскрыл россиянам пользу бани для здоровья, доступен на сайте телеканала.

Резкая смена температуры при походах в баню способствует тому, что в организме выделяются белки теплового шока, рассказал Продеус. Иммунолог отметил, что белки теплового шока помогают иммунным клеткам стать активнее и поглощать бактерии.

«Поэтому показано, что короткое пребывание в бане дает возможность белкам теплового шока улучшить работу лимфоцитов, Т-клеток — офицеров иммунной системы», — заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что работу иммунной системы также улучшает секс на регулярной основе.

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      Олег Давыдов
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