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06:02, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидную пользу секса

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что секс на регулярной основе улучшает работу иммунной системы. Выпуск, в котором медик раскрыл неочевидную пользу секса, доступен на платформе «Смотрим».

В ответ на вопрос, действительно ли регулярная половая жизнь улучшает работу иммунитета, гостья передачи предположила, что секс благотворно влияет на иммунную систему. Врач согласился с утверждением девушки.

Ранее врач-анестезиолог Марк Гальперин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, что секс снимает головную боль. Врач отметил, что положительный эффект достигается потому, что во время оргазма вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман также сообщили о пользе регулярного секса. По их словам, если заниматься им хотя бы раз в неделю, то риск сердечно-сосудистых катастроф снижается на 20 процентов.

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      Олег Давыдов
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