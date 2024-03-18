Россиянам раскрыли неочевидную пользу секса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что секс на регулярной основе улучшает работу иммунной системы. Выпуск, в котором медик раскрыл неочевидную пользу секса, доступен на платформе «Смотрим».

В ответ на вопрос, действительно ли регулярная половая жизнь улучшает работу иммунитета, гостья передачи предположила, что секс благотворно влияет на иммунную систему. Врач согласился с утверждением девушки.

Ранее врач-анестезиолог Марк Гальперин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, что секс снимает головную боль. Врач отметил, что положительный эффект достигается потому, что во время оргазма вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман также сообщили о пользе регулярного секса. По их словам, если заниматься им хотя бы раз в неделю, то риск сердечно-сосудистых катастроф снижается на 20 процентов.