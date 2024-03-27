Россиянам рассказали о рисках выращивания табака на даче

Биолог Коваль: за продажу выращенного на даче табака можно сесть в тюрьму

За продажу выращенного на даче табака могут заставить платить штраф или посадить в тюрьму. О рисках разведения растения на личном загородном участке рассказала россиянам кандидат биологических наук Юлия Коваль, пишет aif.ru.

При этом просто выращивать табак на даче можно в неограниченных количествах, так как он не относится к наркотическим веществам, пояснила эксперт.

Коваль также раскрыла неочевидную пользу этого растения — его можно использовать для украшения участка или как инсектицид, который отпугнет вредителей. «Листья табака можно раскладывать возле капусты, тогда бабочки будут меньше ей вредить», — уточнила эксперт.

Ранее российских дачников призвали проверить свои участки на наличие запрещенных растений — в том числе ипомеи трехцветной, которую недавно внесли в такой перечень. Это нужно, чтобы избежать административного или даже уголовного наказания, пояснили эксперты.