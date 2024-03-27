Россияне потребовали у туроператора 500 тысяч рублей за сломанные зонты на пляже

Вернувшиеся с Кубы туристы из Пензы потребовали у туроператора 500 тысяч рублей

Туристы из Пензы, вернувшиеся с Кубы, потребовали у туроператора «Библио-Глобус» 500 тысяч рублей за испорченный отпуск. Об этом сообщается на официальном сайте Пензенского областного суда.

Как пишет источник, в июле 2023 года семейная пара с тремя детьми решила отдохнуть на Кубе и купила тур в эту страну за 930 тысяч рублей с проживанием в пятизвездочном отеле. После того как туристы заселились в гостиницу и пошли на пляж, они заметили, что зонтов было недостаточно, а половина из них была сломана — на них отсутствовал навес.

Из-за того что укрытий от солнца на всех членов семьи не хватило, и они испугались возможных ожогов, путешественники решили выселиться из отеля и переехать в другое место, доплатив за проживание из собственных средств. В ответ на их претензии туроператор перечислил им более 190 тысяч рублей.

Семейная пара посчитала эту сумму недостаточной и попросила суд взыскать с туроператора убытки, связанные с оплатой стоимости проживания в другом отеле, неустойку, а также компенсацию морального вреда. Однако представители компании не согласились с этими требованиями, пояснив, что пляж не принадлежит отелю и находится в муниципальной собственности.

В результате длительных разбирательств суд все же взыскал с ответчика в пользу туристов полмиллиона рублей.

В феврале молодожены из Германии провели медовый месяц на Маврикии и по приезде подали в суд на отель из-за узкой кровати. Из-за того, что ее ширина была 140 сантиметров, туристы посчитали поездку испорченной.