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10:21, 27 марта 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать отечественные товары

РИА Новости: 64 процента россиян стали активнее покупать отечественные товары

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последний год почти две трети (64 процента) россиян стали чаще покупать отечественные товары, из них 41,8 процента начали делать это гораздо более активно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков онлайн-платформы Webbankir.

Исследование проводилось в марте 2024 года на основе мнений 1,5 тысячи человек по всей России. По итогам опроса выяснилось, что при схожей цене 73,3 процента потребителей отдадут предпочтение отечественным, а не иностранным товарам.

На втором месте после российской оказалась китайская продукция — в ее пользу высказались 32 процента респондентов. Тройку лидеров по уровню востребованности замкнули товары из Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана (24,7 процента голосов).

При этом изменений в своем потребительском поведении за последний год не заметили 28,1 процента россиян. В свою очередь, о сокращении покупок российских товаров заявили 7,9 процента опрошенных граждан.

Ранее газета «Известия» сообщила о намерении российских властей ужесточить контроль за качеством выпускаемой в стране продукции. Минпромторг, Минфин и Росстандарт предложили обязать местных производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары. Эта инициатива, как предполагается, должна будет помочь улучшить качество пищевой продукции в стране.

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      Анатолий Акулов
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